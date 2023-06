"Arts in nood" trekt aan de alarmbel over mentaal welzijn artsen: "Aantal noodoproepen is verdubbeld"

In 2022 kreeg "Arts in nood" 287 noodoproepen binnen van artsen die worstelen met hun mentale gezondheid. Dit jaar heeft de organisatie tot nu toe al zo'n 190 noodoproepen ontvangen. Op basis daarvan verwacht Michel Bafort, voorzitter van "Arts in nood", op één jaar tijd een verdubbeling van het aantal dossiers. "Het gaat dan hoofdzakelijk over burn-outs, persoonlijke problemen zoals depressie of relationele problemen en stress", vertelt hij in Radio2 Spits.