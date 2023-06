Toren van Tongerse Onze-Lieve-Vrouwebasiliek na anderhalf jaar uit de steigers

Na 1,5 jaar is de toren van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren verlost van de stellingen errond. De buitengevel van de toren is zo goed als volledig gerestaureerd. Aan de binnenzijde van de toren wordt nog verdergewerkt aan een belevingsparcours met panorama en wordt de brandveiligheid in orde gemaakt.