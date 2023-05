Rusland evacueert honderden kinderen uit grensgebied met Oekraïne wegens "verslechterde situatie"

Ondanks de groeiende onrust in de grensregio is zeker nog geen sprake van een nieuwe frontlijn in de oorlog. Die bevindt zich momenteel vooral in het oosten van Oekraïne, in de Donbas. Oekraïne ontkent overigens nog altijd elke betrokkenheid bij de onrust in Belgorod, maar dat is een inmiddels bekende tactiek. Analisten gaan ervan uit dat Oekraïne op de een of andere manier betrokken is.



Mogelijk wil Oekraïne de Russische troepen afleiden door hen naar die regio te lokken en dus weg van het front. Oekraïne bereidt al lange tijd een groot tegenoffensief voor om te proberen door Rusland bezet grondgebied te veroveren. Aanvallen ver van de regio's waar Oekraïne dat tegenoffensief wil uitvoeren (het zuiden en oosten van Oekraïne), zouden een tactiek kunnen zijn om het Russische leger te verplichten om zijn aandacht te verdelen.

Die verspreide aanvallen vinden overigens niet alleen vlak aan de grens plaats. Zo was er vannacht ook sprake van een drone-aanval op een olieraffinaderij in Krasnodar, de zuidelijke Russische regio die door de Krimbrug verbonden is met het Krimschiereiland. Er ontstond even brand. Volgens Rusland vielen er geen gewonden en is er geen grote schade.