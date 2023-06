Blauwalgen gevonden in vijver bij sportpark De Schorre in Oostende

In de vijver in het sportpark de Schorre in Oostende is het op dit moment verboden om te zwemmen in het water door blauwalgen. Dat is een bacterie die irritatie, koorts en darmklachten kan veroorzaken. De stad Oostende neemt daarom maatregelen. Zo mogen recreatieve activiteiten op dit moment ook niet meer doorgaan. Ze raden ook hondenbaasjes aan om hun huisdier niet in het water te laten of van het water te laten drinken.