Windpark in Lommel heeft 12 nieuwe windmolens, maar wat gebeurt er met de oude?

Per jaar breekt Business in Wind zo’n 60 windturbines af met de bedoeling ze elders terug op te bouwen. Goed voor een omzet van tegen de 20 miljoen euro per jaar. Het aantal windmolens die in Vlaanderen zo al zijn afgebroken is eerder beperkt, maar het groeit. "In Vlaanderen verwachten we pas binnen twee jaar de start van de grote golf aan vernieuwingen in het windmolenpark. Pas dan bereiken de meeste molens de leeftijd van 15 of 20 jaar en heeft het echt zin ze te vervangen.", zegt Wim Dedeyne van de Vlaamse Windenergie Associatie. In Lanaken zijn al enkele windmolens vervangen, door de Brusselse Antrogroup. Het Litouwse bedrijf Inikti brak onder andere in Hoogstraten molens af om ze in Duitsland terug op te bouwen.