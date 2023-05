Brand in de Hoge Venen: gebied wordt gecontroleerd vanuit de lucht

Het is vannacht goed afgekoeld en ook vochtig genoeg geworden, en dat hielp om de brand aan te pakken. Het vuur breidt nu niet meer verder uit, maar er zijn wel nog enkele brandhaarden. Maar de wind is veranderlijk en daarom is het verloop van de brand moeilijk te voorspellen. Vanochtend vliegt een helikopter over het gebied om de situatie in te schatten. Op basis daarvan wordt beslist of extra hulp vanuit Duitsland of Nederland nodig is. De brand woedt niet ver van de grens met die landen.

Het gaat dan voornamelijk om gespecialiseerde luchtsteun. De brandweer heeft maar één blushelikopter en de brandweerwagens kunnen moeilijk manoeuvreren in het gebied. Ook de toevoer van bluswater is niet evident. Twee helikopers, een in Nederland en een in Duitsland, staan alvast stand-by om bij te springen als daarom gevraagd wordt.