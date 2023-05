Brandweerman over brand in Hoge Venen: "Blus- en beschermingsmiddelen nauwelijks aanwezig in ons land"

De hulpdiensten kregen het lastiger dan verwacht. Peter Vandenberg, brandweerman in de zone Luik en afgevaardigde voor de vakbond VSOA, waarschuwde vorig jaar al voor een dergelijk scenario. "Het blijft inderdaad zo dat België wat betreft de aanpak van natuurbranden achterblijft in vergelijking met onze buurlanden", klinkt het in "De ochtend" op Radio 1.

"Het is altijd een verhaal van personeel, middelen en opleiding. Vandaag zien we dat grote blusmiddelen en specifieke beschermings- en blusmiddelen in ons land nauwelijks aanwezig zijn. Het is maar mondjesmaat beschikbaar. Branden als deze vragen een langdurige inzet, het vergt veel van een zone. We zien dat gedurende een langere periode personeel en middelen overbevraagd worden. Gelukkig is dit soort branden nog vrij uitzonderlijk, maar we zien dat we in een ander scenario aan het belanden zijn."