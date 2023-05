Brandweerzone Rivierenland oefent in ongebruikte tunnel bij E19 in Mechelen

Brandweerzone Rivierenland heeft vanmorgen een rampenoefening gehouden in een tunnel bij de E19 in Mechelen. Die werd ooit gebouwd, maar is nooit in gebruik genomen. Voor de brandweer dus een ideale plek om te oefenen. "De theorie die onze mensen krijgen over het bestrijden van branden in tunnels, hebben we hier in de praktijk omgezet", zegt luitenant Tom Van Landeghem van brandweerzone Rivierenland.