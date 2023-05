"Vergif bij elk trekje": Canada wil gezondheidswaarschuwing op elke afzonderlijke sigaret

Canada was in 2000 ook al het eerste land ter wereld dat plaatjes en teksten op pakjes verplichtte om bewustzijn te creëren over de gevaren van roken. De regering wil het aantal rokers in het land tegen 2035 terugdringen tot 5 procent, wat neerkomt op ongeveer 2 miljoen mensen. Momenteel rookt nog 13 procent van de Canadese bevolking.