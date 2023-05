CD&V verdwijnt in Zemst en gaat als nieuwe politieke beweging "Iedereen Zemst" naar de verkiezingen

"We zijn nog volop ons partijprogramma aan het opstellen. We doen dit in verschillende werkgroepen", vertelt Els Dauwe, voorzitter van Iedereen Zemst. Els is 54, woont in Hofstade en is in de gemeente vooral bekend als voorzitter van "Zemst For Life", een organisatie die acties organiseert voor het goede doel.

In de nieuwe politieke beweging duikt ook de naam van Bart Coopman op. Hij was burgemeester in Zemst van 2007 tot 2018. Nu zit hij voor CD&V in de gemeenteraad: "Toch willen we een volledig nieuwe koers varen. We maken er écht een nieuwe partij van, voor en door de Zemstenaren. Na de verkiezingen van 2024 wordt CD&V in onze gemeente opgedoekt", aldus Els Dauwe.