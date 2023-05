Waarom Chinese plunderaars wrakken van Britse oorlogsschepen viseren: "Staal is zeldzaam en kan veel opbrengen"

Dat staal is bijzonder, want het is geproduceerd nog voor de ontsteking van de eerste atoombommen en bevat dus weinig radioactieve sporen, verklaart kernfysicus Nathal Severijns in "De wereld vandaag" op Radio 1. Bovendien ligt het al lang onder water.

"Metalen die aan de lucht blootgesteld zijn, kunnen licht radioactief worden door de kosmische straling. Staal dat onder water zit, is daar niet aan blootgesteld." Het zeewater speelt hierin een belangrijke rol. "Het dient als een soort afscherming. Radioactiviteit in het materiaal verdwijnt in de loop van de tijd, wordt minder intens. En door het zeewater wordt er ook geen nieuwe gecreëerd, want dat zeewater houdt externe straling tegen."