Circulatieplan Zele lijkt te werken: aantal ongevallen met fietsers en voetgangers daalt met ruim 40 procent

Burgemeester Hans Knop (CD&V) is alvast hoopvol: "“Het verhogen van de fietsveiligheid in onze gemeente was één van de belangrijkste doelstellingen van dit mobiliteitsproject. Als deze cijfers ook de komende maanden bevestigd worden, dan is dat bijzonder hoopgevend. Hiervoor doen we het."

Het testproject riep nochtans bij heel wat mensen weerstand op. "Alle begrip daarvoor", zegt de burgemeester daarover. "Oude gewoontes veranderen is nooit makkelijk. Het is ook onmogelijk om het iedereen 100 procent naar de zin te maken. Ik hoop echter dat mensen intussen wel zien wat de voordelen zijn en dat het ons menens is: ook al zijn er nog heel wat knelpunten weg te werken, we zullen onze verantwoordelijkheid niet ontlopen en er alles aan doen om Zele echt verkeersveilig en leefbaar te maken. In het belang van onszelf en dat van onze kinderen en kleinkinderen", besluit burgemeester Hans Knop.

Schepen voor de fiets Pieter Herwege (CD&V) ziet nu zelfs een positief probleem opduiken. "We horen van een aantal scholen dat hun fietsparkings te klein zijn geworden. Een extra stimulans voor ons dat we op de goede weg zijn", aldus de schepen.