De vijf boeken van de week: de nieuwe Alex Schulman, Rudi Meulemans en een verhaal van de koers achter het IJzeren Gordijn

Vandeborne vertrekt vanuit haar eigen ervaringen, maar heeft ze gefictionaliseerd. Een van de verhalen gaat over het verlies bij een doodgeboorte. Op Radio 1 vertelt ze openhartig over hoe ze dat zelf heeft beleefd: “Ik was vijf maanden in verwachting van mijn derde kindje en ik was daar enorm blij mee. Plots word ik wakker in een ziekenhuisbed en voel ik een zwachtel rond mijn buik. Het moment waarop je beseft dat je je kind verloren hebt, is vreselijk.”

“Er bestaat een soort hiërarchie over welke vormen van verlies erger zijn dan andere,” zegt Vandeborne. “Ik maak dat onderscheid niet. Wanneer je een heel intense relatie met iemand had, of die nu nog leeft of niet, dan is dat rouw.”