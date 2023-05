Barones Schwennicke (85), die het Belgische handtassenmerk Delvaux groot maakte, is overleden

"Ik heb er lang over getwijfeld, maar het bedrijf verkopen was voor mij nooit echt een optie", zegt ze in 2006 daarover in een interview met Het Laatste Nieuws. "Toen was Delvaux een kleine firma met 35 werknemers en drie winkels in Brussel. Ik kende niets van boekhouden, hoe zou ik dat klaarspelen?"

Het was ook niet gemakkelijk om haar personeel te overtuigen. "Nu gaan we wat meemaken: de vrouw van de baas komt zich moeien", zeiden ze over mij. "Het eerste wat ik deed was een directeur aan de deur zetten. Je moet niet vragen. Het duurde een jaar voor ik het vertrouwen van de medewerkers gewonnen had. Door hard te werken, weinig te praten en altijd de waarheid te zeggen."