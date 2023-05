Partijtop Groen wil Elisabeth Meuleman alsnog op nationale lijst, maar Oost-Vlaamse afdeling weigert: "Dit is absurd"

"Mijn keuze was duidelijk", vertelt Meuleman. "Maar de covoorzitters van de partij hadden me gevraagd om alsnog een ondersteunende plaats - ergens onderaan een nationale lijst - in te nemen." Meuleman ging in op dat aanbod: "Ik had vorige keer vrij veel stemmen in de Vlaamse Ardennen en op die manier zou ik de partij en de voorzitters kunnen steunen."

Maar het idee werd afgeschoten tijdens een provinciaal congres. "Voor zo'n beslissingen is een tweederdemeerderheid nodig en ik had blijkbaar een tweetal stemmen te kort", verduidelijkt Meuleman. Zo'n 20 van de 65 aanwezigen zouden zich onthouden hebben bij de stemming en op die manier de beslissing geblokkeerd hebben.