Kroon, koningsmantel en streepje Fabergé: Sotheby's toont én veilt privécollectie Freddie Mercury

Wie van een stevig stel epauletten houdt, kan bieden op een jasje in militaire stijl dat Mercury liet ontwerpen voor een extravagant feest voor zijn 39e verjaardag. Dat black and white drag ball vond op 5 september 1985 plaats in club Hendersons in München. Later gebruikte hij beelden van het feestgelag in de video bij "Living on my own", een clip die de BBC aanvankelijke bande en pas in 1993 voor het eerst integraal toonde.