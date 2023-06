Geen overnemer voor failliete ASK Romein in Malle: 140 werknemers moeten op zoek naar nieuwe job

Voor het merendeel van de werknemers zal de zoektocht naar een nieuwe job vlot verlopen, verwacht Swaans. "Veel werknemers, zoals de technisch tekenaars, hebben een gegeerd profiel op de arbeidsmarkt. Maar er zijn natuurlijk uitzonderingen voor wie het lastig wordt."

De vestiging van ASK Romein in Malle was financieel gezond, maar werd meegesleurd door problemen bij vestigingen in Nederland. Het bedrijf bouwde onder andere het dak van het Antwerpse Bosuilstadion en het Mechelse AFAS Stadion. Door grote schadeclaims bij de bouw van een datacenter in Denemarken kwam het bedrijf in financiële problemen en ging het failliet.