Gent dringt aan op nationale zwarte lijst voor amokmakers

In Gent dringt bevoegd schepen Sofie Bracke (Open VLD) aan op een zwarte lijst voor amokmakers die voor problemen zorgen in recreatiedomeinen. Een dergelijke lijst moet nationaal een wettelijke basis krijgen. Bracke wil daarom in overleg met burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) op federaal niveau pleiten voor een juridische basis.