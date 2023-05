Grootste Hoppinpunt van Vlaamse Rand komt op grens van Tervuren en Wezembeek-Oppem

Met een Hoppinpunt wil de Vlaamse overheid een mobiliteitsswitch in Vlaanderen realiseren en de overstap maken naar efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer. Een Hoppinpunt is een plaats waar verschillende vervoersmiddelen samenkomen en je gemakkelijk van het ene transportmiddel naar het andere kan switchen.

Burgemeester van Tervuren, Marc Charlier (N-VA), is opgetogen dat het Hoppinpunt er komt. "We wachten hier al een aantal jaar op, maar nu is het zo ver. De bedoeling is dat mensen er gemakkelijk kunnen overstappen van de tram op de bus, of van de wagen op de fiets, of omgekeerd. Dat is de essentie van dit Hoppinpunt.