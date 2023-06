Handelaars in Kortessem bezorgd over herinrichting Hasseltsesteenweg omdat parkeerplaatsen verdwijnen

“Momenteel wordt er geparkeerd op de pechstrook, en dat kunnen we niet als een parkeerplaats zien”, zegt schepen van Mobiliteit Donald Martens (CD&V). “Uit tellingen in 2021 blijkt ook dat inwoners die pechstrook gebruiken om hun wagen te parkeren, in plaats van hun oprit te gebruiken. De fiets- en wandelveilige paden nemen natuurlijk een plaats in en dat gaat ten koste van die pechstrook. Dat is een opoffering en dat gaat natuurlijk een attitudeverandering met zich teweeg moeten brengen.”