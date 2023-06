Heel Schaarbeek wordt opnieuw een groene betalende parkeerzone

"Ons doel is altijd geweest om de inwoners van Schaarbeek te beschermen en het voor hen gemakkelijker te maken om een parkeerplaats in de buurt van hun woning te vinden”, aldus Burgemeester Cécile Jodogne (DéFI). “Vandaag willen we op deze weg verdergaan en de regeling verder in evenwicht brengen door ook de toegang voor bezoekers van inwoners van de gemeente te vergemakkelijken, met bijkomende gratis bezoekerscodes en de gratis parkeeruren."