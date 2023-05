Art nouveau museum Huis Hannon in Sint-Gillis gaat na jarenlange renovatie weer open

Na een jarenlange renovatie gaat het art nouveau museum Hotel of Huis Hannon in Sint-Gillis weer open. Het gebouw werd in 1902 gebouwd op de hoek van de Brugmannlaan en de Jonctionlaan in Sint-Gillis voor het echtpaar Marie en Édouard Hannon. Bevriend architect Jules Brunfaut mocht het huis ontwerpen. De Franse Marie Hannon bracht de Franse art nouveau-invloeden in het ontwerp van het huis, waardoor het Hotel Hannon vandaag een unieke positie inneemt tussen Belgische en Franse art nouveaustijlen.

Na de dood van het echtpaar Hannon in 1965 verkocht de familie het pand. "Gedurende een periode vestigen krakers zich in het huis en worden er diefstallen gepleegd", weet conservator van het Huis Grégory Van Aelbrouck. Kortstondig werd gevreesd dat het pand afgebroken zou worden om er een flatgebouw neer te planten. De afbraak werd een halt toegeroepen toen de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen in 1976 de gevels en het dak liet klasseren. De gemeente Sint-Gillis kocht in 1979 na een periode van verwaarlozing het pand op, nadat de pers zich negatief had uitgelaten over de erbarmelijke staat ervan. In 1983 werd ook het interieur van het pand geklasseerd.