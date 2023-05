7 vermoedelijke aanhangers van IS opgepakt in Duitsland, op verdenking van financiering van een terreurorganisatie 

De 7 worden er volgens de federale aanklagers van verdacht dat ze deel uitmaken van een netwerk dat de activiteiten van IS in Syrië financiert. Dat geld zou dan gebruikt worden om IS-leden - en meer bepaald IS-vrouwen - in twee kampen in het noorden van Syrië te bevoorraden.

Sommige vrouwen zouden zelfs voor veel geld uit die kampen gesmokkeld worden. De twee grote kampen in het noorden van Syrië worden gecontroleerd door Koerdische strijders. Er zitten nog altijd tienduizenden vluchtelingen, onder wie ook veel kinderen, maar ook sympathisanten van IS, van wie velen vrouwen van IS-strijders zijn.

Sinds 2020 wordt via sociale media zoals Telegram campagne gevoerd om geld in te zamelen voor IS-leden in Syrië. Volgens de Duitse aanklagers zou sindsdien al zeker 65.000 euro via dit netwerk naar IS in Syrië gevloeid zijn.



De 7 verdachten moeten vandaag en morgen voor de rechtbank verschijnen, waar beslist zal worden over hun eventuele voorhechtenis in afwachting van een proces.