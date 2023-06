Volksvertegenwoordiger voor Groen Johan Danen uit Bilzen mag opnieuw opkomen bij volgende parlementsverkiezingen

Sinds 2014 is Johan Danen uit Bilzen volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. Hij mag ook volgend jaar opkomen bij de parlementsverkiezingen. Bij Groen mag een parlementslid twee termijnen zetelen, maar de partijraad besliste dat hij opnieuw mag opkomen in Limburg.

Danen kreeg de goedkeuring van meer dan twee derde van de partij raad van de Limburgse Groenen. "Na twee termijnen blijft het politieke vuur wel branden", zegt Johan Danen. Voort vindt hij het belangrijk de politiek terug het vertrouwen wint bij de mensen. "We moeten een oplossing bieden voor de echte problemen van de mensen, en minder bezig zijn met de politieke spelletjes. Groen is ook meer dan groen. Goed voor elkaar, goed voor de planeet en je goed voelen in je vel. Die drie elementen zijn belangrijk en die kun je ook niet los van elkaar zien."

Welke positie Johan Danen zal krijgen op de lijst van de volgende verkiezingen is nog niet beslist.