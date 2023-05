Meisje aangevallen door rottweiler op Sinksenfoor: "Ik lag op de grond terwijl de hond mij bleef bijten"

"Zondagavond op de Sinksenfoor kwam ik in een steegje plots oog in oog te staan met een rottweiler", vertelt Nouha Bekkaoui, een jonge vrouw van 16 uit Wommelgem aan Radio2 in Antwerpen. "Het baasje had hem losgelaten om te plassen en de hond begon mij aan te vallen. Het baasje bleef zijn naam roepen en liep zelf ook weg om hulp te halen, omdat hij bang was voor zijn eigen hond." Naar het gevoel van Nouha werd ze bijna een minuut aangevallen. "Op het einde beet hij ook in mijn hoofd. Ik dacht: dit gaat niet meer goedkomen. Maar daarna kwam er hulp en werd ik naar de EHBO-post van de Sinksenfoor gebracht."