Kinderen in 19 Kempense gemeenten tekenen 25.000 kaartjes om volwassenen te vragen niet meer te roken in hun buurt

Op de Werelddag zonder Tabak, vandaag 31 mei, start in 19 Kempense gemeenten een postkaartjesactie tegen roken. In 125 scholen worden 25.000 kaartjes verspreid. Kinderen kunnen daar zelf creatief mee aan de slag gaan. Het is de bedoeling die daarna af te geven aan hun ouders of andere mensen die roken in hun buurt.