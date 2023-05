Kinderen van gescheiden ouders die onderhoudsgeld krijgen, mogen minder onbelastbaar bijverdienen

Voor wie gescheiden is en kinderen heeft, kan de onderhoudsplicht gelden. Onderhoudsgeld of alimentatie is het geld dat een ex-partner op regelmatige basis betaalt om zijn of haar kinderen te onderhouden. De partner die betaalt, kan dit bedrag inbrengen bij de belastingen. De partner die het geld ontvangt, heeft dan de kinderen ten laste en op die manier ook een belastingvoordeel. Beide ouders hebben dus een fiscaal voordeel.

Maar voor de kinderen lijkt het eerder een fiscaal nadeel. Het onderhoudsgeld wordt door de fiscus gezien als een deel van het netto-inkomen. Daardoor kunnen ze minder als jobstudent werken zonder dat ze daarop belast worden.