Kinderopvang Cérise in Roeselare verliest vergunning en moet deuren sluiten vanaf 1 juli

Midden december kreeg de uitbaatster van kinderopvang Cérise in Roeselare te horen dat ze haar vergunning zou verliezen door aanhoudende structurele tekorten: administratieve problemen die niet opgelost geraken. Omdat het volgens de onthaalmoeder om onterechte tekorten ging, diende ze bezwaar in tegen de beslissing het Agentschap Opgroeien. Maar volgens een onafhankelijke adviescommissie is het bezwaar van de uitbaatster ongegrond.

De uitbaatster verliest dus haar vergunning en moet vanaf 1 juli de deuren sluiten. Volgens het agentschap was er nog steeds geen verbetering te zien. "We weten dat een opheffing heel wat zorgen met zich meebrengt. Het is altijd een belangrijke afweging. We heffen de vergunning op omdat de uitbaatster haar verantwoordelijkheden niet opneemt. Daardoor blijven er bezorgdheden over de veiligheid en kwaliteit van de opvang", aldus het agentschap.