Op één na natste lente sinds 1991, ondanks kurkdroge tweede helft van mei 

"Tussen 1 maart en 31 mei is er in totaal 241,6 liter water per vierkante meter gevallen. We zitten daarmee toch een flink eind boven het gemiddelde van 165,6 liter per vierkante meter. Toch is het geen record. De lente van 2001 was nog natter." Toen viel er 276,6 millimeter neerslag. Van 1 maart tot 31 mei 2023 heeft het 51 dagen geregend, tegenover 43,5 dagen normaal.