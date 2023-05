Lichaam voormalige geheim agent aangekomen in Israël na ramp met "spionnenboot" op Lago Maggiore

Het onderzoek naar het drama zal nog moeten ophelderen wat er precies gebeurd is en of de schipper de nodige veiligheidsmaatregelen genomen had. Tegen hem loopt officieel een onderzoek voor schipbreuk en doodslag.

Er wordt nu gekeken op welk moment welk weerbericht beschikbaar was, en of de storm effectief onverwacht was. Het schip wordt nog geborgen en zal later onderzocht worden. Ook de autopsies zullen meer duidelijkheid moeten brengen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.