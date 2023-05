Lancering Noord-Koreaanse spionagesatelliet mislukt, luchtalarm in Zuid-Korea en Japan

Inwoners van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel en de zuidelijke prefectuur Okinawa in Japan werden rond 6.30 uur deze ochtend gewekt door het luchtalarm. “Ik was helemaal in paniek. De hulpdiensten waren bezet en het internet was traag,” zegt Lee Juyeon, een inwoner van Seoel die zich voorbereidde om dekking te zoeken in de kelder met haar kind, voor duidelijk werd dat het om een vals alarm ging.