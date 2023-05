Portugees milieuagentschap zet licht op groen voor "grootste lithiummijn van Europa"

Het Portugese milieuagentschap (APA) heeft een gunstig advies gegeven aan een Brits bedrijf dat in het noorden van Portugal de grootste lithiummijn van Europa wil delven. Lithium is enorm waardevol, omdat het een belangrijk onderdeel is van batterijen in elektrische wagens. Milieu-organisaties maken zich zorgen over het project, omdat de mijn in een natuurrijk gebied zou komen, maar de projectverantwoordelijken geven aan dat ze het gebied zullen beschermen.