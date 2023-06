Van robots tot prinsessen: Lommelse kinderen repeteren voor Beeldig Lommel

Er komt ook een tour voor mensen in een rolstoel, net als een rondleiding voor slechtzienden en slechthorenden. Die wordt gegeven door Nicole Lafosse. "Ik noem mezelf beeldenfluisteraar", lacht ze. "Het is belangrijk dat iedereen kan genieten van Beeldig Lommel. Ik geef aan blinden uitleg en ze mogen voelen aan bepaalde kleding en attributen, zodat ze een indruk krijgen van alles. Ik zal elk beeld uitgebreid beschrijven en nog een heleboel extra informatie geven. Dit is iets unieks, want de beelden komen van overal, maar nergens anders is een rondleiding voor blinden. Daar zijn we in Lommel dus erg trots op."