Fietspad langs Geestbeek in Lubbeek zal heraangelegd worden

Het fietspad langs de Geestbeek in Lubbeek zal heraangelegd worden. Het oude fietspad zal binnenkort opgebroken worden en in de plaats komt er een breder van 1,5 meter. "Met dit project willen we een inhaalbeweging maken om de fietsinfrastructuur in onze gemeente te verbeteren", zegt burgemeester Theo Francken (N-VA).