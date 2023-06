Na dodelijk ongeval gaat Hoogstraten fietsers extra waarschuwen voor gevaar van zwaar verkeer op smal deel van verbindingsweg Vrijheid 

"We kunnen al een paar kleine zaken doen op korte termijn", zegt schepen voor Mobiliteit Jef Vissers (N-VA). "Zo gaan we mensen waarschuwen dat er werken plaatsvinden en dat er dus extra hinder is. We bekijken of we kunnen vragen die plaats te vermijden. Dat zal dan vermoedelijk met waarschuwingsborden zijn. We willen dan ook een alternatieve route aanbieden, via een parallelweg. Dat zal dan in samenspraak met de dorpsraad gebeuren. Zij zijn ook vertegenwoordigd in de mobiliteitsraad. We proberen het in elk geval samen met de burgers te doen, die betrokken zijn, en die de situatie daar door en door kennen."