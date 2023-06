Man uit Kuurne veroordeeld voor straatrace met dodelijke afloop

De race vond eind mei vorig jaar plaats. De twee haalden met hun motorfiets snelheden tot 154 kilometer per uur, waar je maar 70 mag. Maar op de grens van Kuurne met de Kortrijkse deelgemeente Heule ging het fout. De twintiger raakte verblind door de zon, reed tegen een drempel en viel. Zelf kwam hij er zonder al te ernstige verwondingen van af.

De andere man had minder geluk. Hij reed tegen de motorfiets van de Kuurnenaar, raakte daarna de vangrail en was levensgevaarlijk gewond. In plaats van de hulpdiensten te bellen, legde de man uit Kuurne zijn motorjas en helm over het slachtoffer en wandelde naar huis. Volgens zijn advocaat was hij in paniek en ging hij er van uit dat getuigen de hulpdiensten al hadden gebeld. De man uit Izegem overleed enkele dagen later aan zijn verwondingen.