Mannen die buurman urenlang folterden in Scherpenheuvel-Zichem krijgen celstraffen tot zeven jaar

"De beklaagden hebben op de zitting weinig tot geen spijt betuigd voor wat gebeurd is", leest het vonnis. "Ze zien de ernst van hun daden niet in." De rechtbank heeft de man uit Aarschot veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar. Ook de andere man is schuldig bevonden over heel de lijn en kreeg een celstraf van drie jaar. Het slachtoffer krijgt een voorlopige schadevergoeding van 7.500 euro. Die kan nog oplopen na verder schadeonderzoek.