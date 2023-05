Meer dan helft van vrouwen met menopauze-klachten ondervindt hiervan hinder op werkvloer

Ze wijst er ook op dat het aantal vrouwelijke werknemers verdubbelde tegenover begin jaren 80, tot 2,3 miljoen in 2021. Bovendien neemt ook het aantal oudere werknemers op de werkvloer toe. Een vrouw gaat gemiddeld rond de leeftijd van 51 jaar in menopauze. Meer dan vier op tien vrouwelijke werknemers in België zit momenteel in de leeftijdscategorie van 45 jaar of ouder: dat komt neer op een groep van ruim 914.000 mensen.