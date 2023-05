Nationale Bank: "De banken staan sterk, maar ze moeten spaarrente verhogen"

Maar er mag geen zelfgenoegzaamheid zijn, klinkt het ook. De Nationale Bank verwijst naar de spaarrekeningen, die volgens haar een bron van stabiele financiering vormen voor kredietverlening. Ze heeft een duidelijke boodschap: "De banken moeten deze stabiliteit ondersteunen door de vergoeding van die rekeningen geleidelijk te verhogen, rekening houdend met de ontwikkeling van hun rente-inkomsten".

Vorige maand had de Nationale Bank ook al aangegeven dat de rente op spaarrekeningen te laag is in vergelijking met de marktrente. "Godgeklaagd", zei econoom Paul De Grauwe eerder deze maand nog in "Terzake". Staatssecretaris voor Consumentenzaken Alexia Bertrand (Open VLD) opperde zelfs de mogelijkheid om een hogere minimumrente gewoon op te leggen.