Nieuw proces tegen Russische oppositieleider Navalny: "Hij weet zelf niet hoever de beschuldigingen gaan"

"Het probleem is dat hij niet precies weet hoe ver de beschuldigingen gaan", legt correspondent Geert Groot Koerkamp vanuit Moskou uit in "De ochtend" op Radio 1. "Het dossier zou bestaan uit 3.000 pagina's met daarin informatie wat hij zou hebben misdaan in de periode dat hij al in de cel zit. Navalny zit meestal in eenzame opsluiting. Daar heeft hij het recht niet om zijn eigen dossier in te kijken."

Ook zijn advocaten zouden geen of nauwelijks inzage hebben in de beschuldigingen en dus niet goed voorbereid zijn op het nakende proces. Navalny en zijn aanhangers hebben de beschuldigingen steeds ongegrond genoemd. Ze zien elke veroordeling als de zoveelste poging om de oppositieleider achter de tralies te houden en noemen de processen politiek gemotiveerd.

Intussen zwijgen de Russische media het proces dood. "Die melden alleen wat de staat wil dat er gemeld wordt", legt Groot Koerkamp uit. "Alles en iedereen die te maken heeft met de oppositie zie of hoor je nooit. Poetin heeft er in het verleden ook altijd alles aan gedaan om hem niet bij naam te noemen. Hij had het bijvoorbeeld over "de patiënt uit Berlijn", verwijzend naar zijn vergiftiging. Er wordt angstvallig vermeden om zijn naam te noemen."