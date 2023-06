Nieuw zomerfestival in Leuven: PARK in de Abdij van Park

De stad heeft aan enkele artiesten gevraagd om zich te laten inspireren door de abdij. "Zo is er muzikant Toon Van Mierlo en theatermaakster Reineke Van Hooreweghe die een processie langs de poorten van de abdij creëren. De hemelse stem van Sophia Ammann is te horen in de natuur rondom. Accordeoniste Sara Salvérius en multi-instrumentalisten Edra gaan in dialoog met de akoestiek van de abdijkerk.”

’s Avonds is er een groot buffet met eten van chef en bio-tuinier Geert Groffen. Bezoekers kunnen een bord 'kopen', dat ze aan het vegetarisch buffet kunnen vullen. "We hopen dat dit een jaarlijkse afspraak kan worden", besluit Vansina.