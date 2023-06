Nieuwe politieke beweging "Boortmeerbeeks alternatief" wil traditionele partijen de wacht aanzeggen: "Wij zijn politieke maagden"

Volgens voorzitter Eddy Mertens hebben veel mensen de buik vol van de traditionele politiek: "Wij zijn nog politieke maagden. We hebben geen link met nationale partijen. Zélf ben ik een tijdje actief geweest bij N-VA in Boortmeerbeek, maar ik heb nooit op een lijst gestaan." En hij voegt er graag aan toe : "Als bestuurslid bij postzegelclub De Postiljon en als vrijwilliger bij de Mindermobielencentrale kom ik met heel wat mensen in contact. Ik weet wat er bij de bevolking leeft."

Vooral de fusieplannen met Mechelen hebben in Boortmeerbeek kwaad bloed gezet :"Wij willen meer inspraak van de bevolking, ook in andere dossiers. Nieuwe trajectcontroles bij voorbeeld. Dienen ze voor de verkeersveiligheid of om de gemeentekas te spijzen?"

Eerder kondigde ook oud-burgemeester Michel Baert aan dat hij met een nieuwe partij 'SAMEN' zal deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Boortmeerbeek. In zijn partij zitten o.m. enkele politici die Open VLD en Vooruit de rug hebben toegekeerd. Ook voor hen blijft de manier waarop de meerderheidspartijen de fusieplannen met Mechelen hebben aangepakt onverteerbaar.