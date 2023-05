Oegandese holebirechtenactivist: "Ik geloof echt dat mensen geëxecuteerd zullen worden onder nieuwe antihomowet"

Frank Mugisha, een van de meest bekende holebirechtenactivisten in Oeganda, vreest voor de gevolgen van de wet. Mugisha is momenteel in Brussel om meer steun te zoeken voor de holebi- en transgemeenschap zijn land. Hij klaagt de enorme "vaagheid" van de wet aan.

"Zelfs als iemand gewoon zegt dat het oké is om een homo, lesbienne of trans persoon te zijn, is dat illegaal, want dat is het promoten van homoseksualiteit", zegt hij in een interview met VRT NWS. "Zelfs het verschaffen van informatie wordt als promotie gezien. Als ik dit interview vandaag in Oeganda zou geven, zou dat illegaal zijn en mij 20 jaar cel kunnen opleveren."