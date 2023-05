Makelaar en architect "Ons huis/Nieuw huis": "Als je voor 80 procent tevreden bent over een woning, moet je ervoor gaan"

Vanavond wordt de vijfde aflevering van "Ons huis/Nieuw huis" uitgezonden op VRT 1. De voorbije vier afleveringen kozen drie koppels ervoor om in hun huis te blijven wonen en één koppel ging voor het nieuwe huis. Ken staat dus aan de leiding. "We zien het als zelf ook als een wedstrijd, want dat is het opzet van het programma", zegt Ken. "En het klopt dat ik aan de leiding sta. Maar uiteindelijk proberen we mensen vooral te helpen en willen we hen inzicht geven in wat er allemaal kan."