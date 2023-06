Meerderheidspartij Open VLD in Hoeilaart trekt in 2024 met een nieuwe naam naar de gemeenteraadsverkiezingen. Open VLD Hoeilaart wordt TEAM 1560. "TEAM 1560 blijft een project met een liberale ruggengraat, al leggen we nog meer de nadruk op sociale en groene thema's", staat in het persbericht van de partij.