Buurgemeenten uit Hageland over Glabbeek dat oude waterleidingen verplicht wil laten vervangen: "Duidelijke afspraken maken over hoe we geld verdelen"

In Zoutleeuw is burgemeester Guy Dumst (CD&V) iets terughoudender. Al vindt ook hij dat zo'n beslissingen niet eenzijdig kunnen worden genomen. "Een burgemeester wil altijd het beste voor zijn inwoners en iedereen doet dat op de manier die hij of zij het beste vindt. Als meneer Reekmans dat via een verordening wilt doen, wie ben ik dan om daar kritiek op te hebben?" Zoutleeuw kiest voor een andere aanpak. "Als er grote wegenwerken moeten gebeuren, zitten wij samen met alle nutsmaatschappijen. Dan bespreken we ook meteen welke verouderde leidingen er vervangen moeten worden. Dat doen we al jaren op die manier en dat verloopt goed", aldus Dumst.

Ook in Diest proberen ze wegenwerken en het vervangen van oude waterleidingen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. "Dat afstemmen op elkaar is natuurlijk het moeilijkst en soms worden werken uitgesteld omdat het niet meteen in de agenda van de aannemer past", legt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest) uit. "De Watergroep moet een planning voor zichzelf kunnen blijven maken. We moeten er ook voor zorgen dat de meerjarenplanningen van andere gemeenten door dit soort van aanpassingen niet in het gedrang komen. Dit is iets dat we bijvoorbeeld samen met de Watergroep kunnen bespreken op een volgend burgemeestersoverleg."