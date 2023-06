Paardenstal in Keerbergen brandt volledig uit: paarden en hond kunnen ontsnappen

Het is nog niet duidelijk hoe de brand in een paardenstal in Keerbergen woensdagmiddag is uitgebroken. De brandweer kreeg plots een oproep binnen en was binnen de tien minuten ter plaatse. "Een tuinman en enkele buren zagen rond de middag een grote rookpluim naast het huis in Keerbergen”, legt sergeant Bruno Deblaere van de brandweer uit. "Er stond een lichte wind en het is al een tijdje droog, dan kan zoiets snel gaan."