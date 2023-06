Petitie tegen afsluiten Lourdesbos in Oostakker: “dit groene paradijsje wordt ons ontnomen”

Sinds twee dagen zijn de toegangen tot het Lourdesbos in Oostakker met hekken afgesloten. Het bos is privaat domein, maar werd in 1972 opengesteld voor wandelaars. De organisatoren van de petitie reageren ontgoocheld: “Het Lourdesbos is een van de weinige stukjes toegankelijk groen in onze wijk, een oase van rust en natuur in de dichtbevolkte stadsrand”, zo klinkt het. “Voor velen van ons is dit bos veel meer dan alleen maar bomen en paden. Het is een plek waar we joggen, waar onze kinderen wekelijks op avontuur gaan tijdens schooluitstapjes, waar we onze trouwe viervoeters uitlaten, en nog zoveel meer. Dit groene paradijsje wordt ons ontnomen.”

Sinds 1972 was er een overeenkomst met de eigenaar dat de groendienst van Gent het bos zou onderhouden. “Maar daar maakte de familie in 2017 een einde aan”, legt schepen voor Openbaar Groen Astrid De Bruycker (Vooruit) uit. De voorbije jaren was het domein nog wel toegankelijk, maar was er dus geen overeenkomst meer. We zijn als stad in gesprek met de eigenaar en we hopen tot een minnelijke overeenkomst te komen.”