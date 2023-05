Poolse man (37) dood aangetroffen in Antwerps appartement: met geweld om het leven gebracht

In de Julius De Geyterstraat in Antwerpen is zaterdagnamiddag een Poolse man dood teruggevonden. Uit een onderzoek van het gerecht is gebleken dat de man met geweld om het leven kwam. Daarom is het parket een onderzoek gestart naar doodslag. Er zijn nog geen verdachten.

De man zou een bouwvakker zijn. In het appartementsgebouw waar hij werd gevonden wonen verschillende Oost-Europese bouwvakkers samen, schrijft Het Laatste Nieuws.