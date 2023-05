Boerenbond stapt naar Raad van State tegen stikstofakkoord: "Op dit moment is er absolute onzekerheid"

De impact voor land- en tuinbouwers is groot. Om hen perspectief te bieden, wordt nog onderzocht of landbouwbedrijven die sluiten, hun stikstofuitstoot kunnen doorgeven aan andere bedrijven in de buurt. Per landbouwdossier kan bovendien bekeken worden of er meer stikstofuitstoot mogelijk is dan de afgesproken grens. Zo wordt het verschil tussen industrie en landbouw kleiner. Een milieueffectenrapport moet onderzoeken of die versoepelingen haalbaar zijn.